    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти на Харківщині намагаються вести фейкове радіомовлення
17.10.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

Окупанти на Харківщині намагаються вести фейкове радіомовлення

У Харкові та області на частоті 90,2 FM російські окупанти намагаються вести фейкове радіомовлення під назвою «Слобожанське FM».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Наголошується, що це вже не перша спроба ворога маскуватися під українське мовлення і дезінформувати населення Харківщини. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Слухайте лише перевірену інформацію: 
 
  • Балаклія – 104,9 МГц;  
  • Зміїв – 90,8 МГц;  
  • Близнюки – 100,1 МГц;  
  • Барвінкове – 103,4 МГц.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 Надзвичайні події Ракетний удар по Грозі: триває видача тіл і фрагментів тіл родичам та знайомим загиблих 17.10 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 17.10 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 