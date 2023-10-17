    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів
17.10.2023  08:54   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, рятувальники продовжили ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, який стався у селищі Борова Ізюмського району 15 жовтня. Вони гасилі окремх осередків пожежі в руїнах навчального закладу, а також здійснювали аварійно-рятувальні та пошукові операції. У цих роботах взяло участь 4 одиниці техніки та 20 рятувальників ДСНС, включаючи вогнеборців із Луганщини.

Продовжилися аварійно-рятувальні та пошукові операції на території зруйнованого ворогом 15 жовтня приватного будинку у селищі Дружелюбівка, яке входить до складу Борівської громади. Рятувальники з 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини працювали над відновленням об'єкта та впорядкуванням території. На щастя, не було повідомлень про загиблих внаслідок цього події.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Протягом доби з 16 по 17 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснилио 16 оперативних виїздів, з яких:
  • 4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;
  • 2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 6 – допомога населенню і комунальним службам;
  • 4 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.10 Надзвичайні події Харківщина на ранок 16 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС 13.10 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 13.10 Надзвичайні події Під Харковом гасили масштабну пожежу сухостою
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 