17.10.2023 08:54 Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів

Минулої доби рятувальники 4 рази виїжджали на гасіння пожеж, одна з яких була викликана ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, рятувальники продовжили ліквідацію наслідків ворожого обстрілу, який стався у селищі Борова Ізюмського району 15 жовтня. Вони гасилі окремх осередків пожежі в руїнах навчального закладу, а також здійснювали аварійно-рятувальні та пошукові операції. У цих роботах взяло участь 4 одиниці техніки та 20 рятувальників ДСНС, включаючи вогнеборців із Луганщини.

Продовжилися аварійно-рятувальні та пошукові операції на території зруйнованого ворогом 15 жовтня приватного будинку у селищі Дружелюбівка, яке входить до складу Борівської громади. Рятувальники з 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини працювали над відновленням об'єкта та впорядкуванням території. На щастя, не було повідомлень про загиблих внаслідок цього події.

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Протягом доби з 16 по 17 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснилио 16 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких була спричинена ворожим обстрілом;

2 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

6 – допомога населенню і комунальним службам;

4 – інші виїзди.