Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів були піддані обстрілам з боку ворожих сил.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.
Зокрема, обстрілів зазнали:
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