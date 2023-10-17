Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

місто Вовчанськ в Чугуївському районі. Унаслідок артилерійського обстрілу були пошкоджені будівля ветеринарної лікарні та гараж;

село Підлиман в Ізюмському районі також зазнало пошкоджень від ракетно-артилерійського обстрілу.

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Крім того, минулої доби ворог обстрілював Уди в Богодухівському районі, Ветеринарне та Нескучне в Харківському районі, Гатище в Чугуївському районі, Дворічну та Кам'янку в Куп'янському районі, а також інші населені пункти.