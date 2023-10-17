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17.10.2023  08:24   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в ХОВА

Протягом останньої доби населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів були піддані обстрілам з боку ворожих сил.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • місто Вовчанськ в Чугуївському районі. Унаслідок артилерійського обстрілу були пошкоджені будівля ветеринарної лікарні та гараж;
  • село Підлиман в Ізюмському районі  також зазнало пошкоджень від ракетно-артилерійського обстрілу.
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Крім того, минулої доби ворог обстрілював Уди в Богодухівському районі, Ветеринарне та Нескучне в Харківському районі, Гатище в Чугуївському районі, Дворічну та Кам'янку в Куп'янському районі, а також інші населені пункти.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в місті Ізюм близько 11:50 годин чоловік у віці 72 років наступив на вибухонебезпечний предмет і був госпіталізований з пораненнями середньої важкості.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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