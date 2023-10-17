Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога на Харківщині

Минулої доби ворог 15 разів намагався піти в наступ, та наші воіни дали рішучу відсіч.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Протягом останньої доби села Першотравневе та Піщане в Харківській області зазнали авіаційних ударів. Артилерійський обстріл зачіпив близько 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
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Бойова ситуація в Харківській області наступна:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 жовтня 2023 року.
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17 жовтня відзначають День яскравого одягу.
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