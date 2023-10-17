17.10.2023 08:05 Рита Парфенова

Сили оборони продовжують відбивати атаки ворога на Харківщині

Минулої доби ворог 15 разів намагався піти в наступ, та наші воіни дали рішучу відсіч.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Протягом останньої доби села Першотравневе та Піщане в Харківській області зазнали авіаційних ударів. Артилерійський обстріл зачіпив близько 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

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Бойова ситуація в Харківській області наступна:

на Слобожанському напрямку ворог зберігає свою військову присутність в прикордонних районах та проводить активні диверсійні операції з метою перешкодити переміщенню наших військ на найбільш загрозливі напрямки. Військові рф також збільшують кількість мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області;

На Куп'янському напрямку, в зоні відповідальності Оперативного командування "Хортиця", українські війська відбили приблизно 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки в Харківській області та ще 5 атак поблизу Стельмахівки та Надії в Луганській області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 жовтня 2023 року.