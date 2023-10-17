17.10.2023 07:30 Рита Парфенова

17 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

17 жовтня відзначають День яскравого одягу.

Як часто ми боїмося вибрати те чи того/ту, що справді до душі, аби не стати жертвою осуду? Сьогоднішнє побажання коротке - набирайтеся сили та покидайте зону комфорту, щоб, у разі потреби, здобути щастя. І нехай у вас надлишковими будуть тільки яскраві речі та емоції!



* * *



Щорічно 17 жовтня відзначається День боротьби за ліквідацію бідності. Його заснувала ООН у 1992 році та закликала всі держави присвячувати його конкретним заходам, пов'язаним з ліквідацією злиднів та бідності.



Тема 2023 року, "Гідна праця та соціальний захист: гідність на практиці для всіх", акцентує увагу на особах, які перебувають у крайній нужді, які часто змушені працювати в небезпечних умовах, але при цьому не в змозі заробити достатньо коштів для прогодовування себе та сім'ї.

Ця тема закликає до забезпечення загального доступу до чесної праці та соціальної підтримки як засобу підтримки людської гідності всіх людей. Вона наголошує, що гідна праця має гарантувати права та можливості працівників, забезпечувати справедливу винагороду та безпечні умови праці, а також має фундаментально визнавати невід'ємну цінність усіх працівників. Невідкладним завданням є також забезпечення загального соціального захисту, щоб гарантувати кожній людині дохід, з особливою увагою до найбільш уразливих членів суспільства.

Також цього дня

В 1831 Майкл Фарадей зробив перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію.



1902 – у Детройті випущено перший автомобіль марки «Каділлак».



1911 – у Харкові народився Михайло Друян, режисер, художник, директор фільмів, патріарх радянської мультиплікації. Оператор Михайло Друян зняв понад триста мультфільмів. У тому числі «Зачарований хлопчик», «Снігова королева», «Золота антилопа», «Малюк і Карлсон», «Вінні Пух», «Блакитне цуценя», «Про бегемота, яке боялося щеплення» та «Жив-був пес». ..



1915 – народився Артур Міллер, американський драматург та прозаїк, лауреат Пулітцерівської премії за «Смерть комівояжера».



1918 – народилася Ріта Хейворт, американська актриса, яка зіграла у класичних фільмах «Дівчина з обкладинки», «Леді з Шанхаю» та «Кармен». Уроджена Маргарита Кармен Кансіно, Ріта – перша актриса-бренд, яка відмовилася від свого імені, кольору волосся та шкіри, форми носа та брів за наполяганням кінокомпанії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

1939 – у Харкові народився Костянтин Бромберг, режисер фільмів «Пригоди Електроніка» (1979 р.), «Чародії» (1982 р.).

1959 - південноафриканська компанія "Де Бірс" оголосила про те, що нею зроблено перші штучні алмази. З того часу світ періодично трясе неправдиві звістки про знахідки саме в районі ПАР «найбільших алмазів в історії».

1960 – народився Роб Маршалл, американський режисер («Мемуари гейші», «Чикаго», «Пірати Карибського моря: На дивних берегах»).



1961 – у Нью-Йоркському Музеї сучасного мистецтва було виставлено картину Анрі Матісса «Човен». Лише 3 грудня хтось звернув увагу на те, що картина висить догори ногами.



1962 – відбувся дебют The Beatles на британському телебаченні у передачі People and Places.



1967 – у Нью-Йорку публіка вперше побачила мюзикл «Волоси», який прославляє ідеали руху хіпі.



1972 – народився Емінем (справжнє ім'я Маршалл Брюс Метерс III), американський реп-виконавець та актор («8 миля»).



1989 – у Києві відкрився І Всесоюзний фестиваль анімаційних фільмів «Крок». Сьогодні він називається Міжнародний кінофестиваль КРОК – єдиний у СНД фестиваль анімаційного кіно, справедливо визнаний за світовими рейтингами одним із найкращих на планеті.



1990 – офіційна дата виникнення бази IMDb (Internet Movie Database), найбільша на планеті база даних та веб-сайт про кінематограф.

Прикмети дня

17 жовтня відзначається день пам'яті святого Єрофея, єпископа Афінського. У народі говорили: «З Єрофея холод сильніший». Відтоді посилюються холоди. Люди помітили: що раніше випаде перший сніг, то пізніше утвердиться у своїх правах зима, а рання зима найчастіше настає, якщо довго не було першого снігу.



Є повір'я, що на Єрофея в лісах перед довгою зимою відбувається останній розгул лісовиків. Люди намагалися не ходити в ліс, а проводили цей час удома за прибиранням. Намагалися стежити за чистотою в будинку, щоб задобрити домовика.

Іменини відзначають

Василь, Вероніка, Володимир, Дмитро, Єрофей, Михайло, Микола, Павло, Петро, ​​Степан, Тихін, Яків.