16.10.2023 19:30 Віталій Хінєвіч

Окупанти обстрілювали Харківську область

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали: Уди, Ветеринарне, Гатище, Нескучне Харківської області.

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Крім того противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що жінку, яка впроваджувала стандарти освіти рф, судитимуть на Харківщині.