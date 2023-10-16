Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

16 жовтня під час патрулювання Слобідського району міста, патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos за порушення ПДР.
Комментариев: 0
Емоції сьогодні візьмуть гору над логікою, тому день вдалий для самовираження та особистих стосунків. А відповідальні справи найкраще залишити будням.
Протягом усього дня в Харкові буде хмарна погода. Удень очікується сильний дощ, але до вечора він повинен послабшати.
16 жовтня відзначають День боса – вітання приймають керівники всіх рівнів від бригадира до президента країни.
влажность:
давление:
ветер: