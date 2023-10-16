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16.10.2023  18:45   Віталій Хінєвіч

Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

16 жовтня під час патрулювання Слобідського району міста, патрульні зупинили автомобіль Daewoo Lanos за порушення ПДР.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Водій надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Згідно з наявними базами даних водій отримав посвідчення іншої серії.
 
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Для встановлення всіх обставин патрульні  викликали на місце слідчо-оперативну групу.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині колаборант-підприємець тримав ринок при окупантах, а потім втік.
 
Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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