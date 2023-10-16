16.10.2023 14:40 Рита Парфенова

На Харківщині колаборант-підприємець тримав ринок при окупантах, а потім втік

Правоохоронці Харківщини оголосили підозру прибічнику ворога з Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річному підприємцю висунуто обвинувачення в колаборації та вимаганні російських рублів за оренду приміщень на ринку.

За розслідуванням, минулого року цей підприємець, який здійснював торговельну діяльність, продаючи харчові продукти, напої, тютюн, одяг та інші товари в різних магазинах, перебуваючи в окупованому смт Дворічна Куп'янського району, вирішив співпрацювати з окупаційною владою.



В липні 2022 року він отримав "патент на торговельну діяльність, сферу обслуговування громадян" в окупованій території.



Колаборант продовжував займатися підприємницькою діяльністю на місцевому ринку та надавав підтримку самопроголошеній окупаційній владі та російським військовим.

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Крім того, він вимагав від орендарів оплачувати "данину" в російських рублях за оренду приміщень на цьому ринку.



Куп'янська окружна прокуратура Харківської області висунула підприємцю обвинувачення в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).



Наразі розглядається питання щодо оголошення підозрюваного в розшук. Крім того, він вимагав від орендарів оплачувати "данину" в російських рублях за оренду приміщень на цьому ринку.Куп'янська окружна прокуратура Харківської області висунула підприємцю обвинувачення в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).Наразі розглядається питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть освітянку, яка співпрацювала з окупаційною владою під час окупації Куп'янщини.