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16.10.2023  14:40   Рита Парфенова

На Харківщині колаборант-підприємець тримав ринок при окупантах, а потім втік

Правоохоронці Харківщини оголосили підозру прибічнику ворога з Харківщини.

На Харківщині оголошено підозру підприємцю-колаборанту, який отримав «патент на торговлю» та вимагав російські рублі за оренду приміщень
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 42-річному підприємцю висунуто обвинувачення в колаборації та вимаганні російських рублів за оренду приміщень на ринку.
 
За розслідуванням, минулого року цей підприємець, який здійснював торговельну діяльність, продаючи харчові продукти, напої, тютюн, одяг та інші товари в різних магазинах, перебуваючи в окупованому смт Дворічна Куп'янського району, вирішив співпрацювати з окупаційною владою.

В липні 2022 року він отримав "патент на торговельну діяльність, сферу обслуговування громадян" в окупованій території.

Колаборант продовжував займатися підприємницькою діяльністю на місцевому ринку та надавав підтримку самопроголошеній окупаційній владі та російським військовим.
 
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Крім того, він вимагав від орендарів оплачувати "данину" в російських рублях за оренду приміщень на цьому ринку.

Куп'янська окружна прокуратура Харківської області висунула підприємцю  обвинувачення в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі розглядається питання щодо оголошення підозрюваного в розшук.
 
Раніше  РЕДПОСТ писав, що у Харкові судитимуть освітянку, яка співпрацювала з окупаційною владою під час окупації Куп'янщини.

 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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