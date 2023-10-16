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16.10.2023  13:44   Рита Парфенова

Ігор Терехов провів зустріч із головою правління НАК «Нафтогаз України»

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з головою правління НАК «Нафтогаз України» Олексієм Чернишовим, який перебуває з робочим візитом у місті.


Фото: ХМР
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, керівник НАК повідомив, що регіони повністю забезпечені природним газом для проходження опалювального сезону. За його словами, у сховищах знаходиться близько 16 млрд куб. м блакитного палива.
 
«Ми маємо забезпечити харків'ян та мешканців області газом під час цієї зими та теплом. Деякі українські міста, які не знаходяться у прифронтових чи зонах бойових дій, мають позаздрити роботі міської влади Харкова з огляду на стан певних комунальних господарств. Якби не обстріли, місто виглядало б ще краще», - зазначив Олексій Чернишов.


Ігор Терехов подякував голові «Нафтогазу» за високу оцінку роботи комунальних підприємств. За його словами, Харків на 100% готовий до опалювального сезону.

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«Ми маємо запас газу, який буде використовуватися в опалювальний сезон. Є воєнні ризики, але ми робитимемо все від нас залежне», - наголосив міський голова.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

 

Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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