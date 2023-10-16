16.10.2023 13:15 Рита Парфенова

У Міненерго спростували інформацію про віялові відключення електроенергії

Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.



Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.



Енергетики активно готують енерегетичну систему до опалювального сезону.



Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.