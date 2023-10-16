У Міненерго спростували інформацію про віялові відключення електроенергії

Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.
Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.
Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.
Енергетики активно готують енерегетичну систему до опалювального сезону.
Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.
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