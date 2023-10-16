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16.10.2023  13:15   Рита Парфенова

У Міненерго спростували інформацію про віялові відключення електроенергії

Міністерство енергетики спростувало інформацію про нібито застосування в Україні графіків відключень електроенергії.


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міненерго, електроенергії, яку виробляють українські електростанції, наразі повністю достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Обмежень електропостачання наразі не передбачається у жодній з областей країни.

Вони можливі ВИКЛЮЧНО у разі масованих ворожих обстрілів, і, як наслідок, пошкоджень енергетичного обладнання. А також технологічних порушень та у разі несприятливих погодних умов.

Енергетики активно готують енерегетичну систему до опалювального сезону.

Міненерго звертається до громадян з проханням бути пильними та користуватися тільки офіційною та достовірною інформацією.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили газову систему в Харківському районі.

 

Источник:   Міністерство енергетики України
 Тэги:  електроенергія, відключення
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