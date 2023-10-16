На Харківщині дрон прикордонників вполював раритет: ворожу гармату 40-х років (відео)

На Куп'янському напрямку, під час аеророзвідки, військові прикордонники з штурмової бригади "Сталевий кордон" виявили та знищили ворожу позицію.
Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.
Російські військовики замаскували у посадці радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60, обладнаний гарматою АЗП-57 калібру 57 мм, що був розроблений ще в середині 1940-х років.
Останній раз кремль використовував ці гармати під час афганської війни, і після розпаду Радянського Союзу більшість пострадянських країн, включаючи Україну, прийняли рішення вивести С-60 з озброєння через їхню моральну застарілість.
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