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16.10.2023  12:39   Рита Парфенова

На Харківщині дрон прикордонників вполював раритет: ворожу гармату 40-х років (відео)

На Куп'янському напрямку, під час аеророзвідки, військові прикордонники з штурмової бригади "Сталевий кордон" виявили та знищили ворожу позицію.

Відео вдалої операції опублікувала Державна прикордонна служба України, передає РЕДПОСТ.

Російські військовики замаскували у посадці радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60, обладнаний гарматою АЗП-57 калібру 57 мм, що був розроблений ще в середині 1940-х років.

Останній раз кремль використовував ці гармати під час афганської війни, і після розпаду Радянського Союзу більшість пострадянських країн, включаючи Україну, прийняли рішення вивести С-60 з озброєння через їхню моральну застарілість.

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Дрон-камікадзе призначився оглянути цей "музейний експонат", і результати його вибухової зустрічі можна добре спостерігати на відеозапису.
 
Раніше РЕДПОСТ опублікував відео, як бійці штурмової бригади «Сталевий Кордон» виявили та знищили черговий ворожий бліндаж.

 

Источник:   ГУ ДПСУ
 Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
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