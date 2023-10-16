    
Главная Новини Харкова ЖКГ У одному з районів Харкова робочі бригади переклали 1,1 км мереж каналізації
16.10.2023  12:16   Рита Парфенова

У одному з районів Харкова робочі бригади переклали 1,1 км мереж каналізації

КП «Харківводоканал» продовжує контролювати стоки та перекладає мережі водовідведення, передає РЕДПОСТ.

Харківводоканал

За період з початку року бригади ремонтно-експлуатаційної ділянки, які працюють в Основ'янському районі, комплексу «Харківводовідведення» виконали ряд робіт з метою підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період:

  • переклали 1.1 км каналізаційних колекторів;
  • відремонтували 25 оглядових колодязів;
  • прочистили 21.4 км мереж водовідведення;
  • закінчили планово-попереджувальний огляд 57 км трубопроводів.

Ігор Плотніков, начальник ремонтно-експлуатаційної ділянки, наголосив, що мережі водовідведення є важливою складовою інфраструктури міста-мільйонника та перебувають під постійним контролем. Робочі виконують профілактичне чищення колекторів щоденно відповідно до графіку та заявок мешканців з використанням відповідної спецтехніки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
При цьому, не зважаючи на виклики, які виникають через воєнні дії, бригади продовжують підтримувати каналізаційне господарство в належному стані. Ремонтують і перекладають аварійні ділянки мережі. Так, для підвищення безпеки відведення стоків минулого тижня було оновлено 5 метрів мережі на вулиці Шота Руставелі.
 
Ці заходи спрямовані на забезпечення надійної роботи систем водовідведення та збереження гідроінфраструктури міста в гарному стані.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці відновили газову систему в Харківському районі.
Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.10 Суспільство Харків'янам нагадали про необхідність мати запас води 06.10 ЖКГ У центрі Харкова ракетним ударом пошкоджено мережі водопостачання (фото)   21.09 ЖКГ У Харкові відновили водопостачання після ворожого обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 