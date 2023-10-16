16.10.2023 12:16 Рита Парфенова

У одному з районів Харкова робочі бригади переклали 1,1 км мереж каналізації

КП «Харківводоканал» продовжує контролювати стоки та перекладає мережі водовідведення, передає РЕДПОСТ.

За період з початку року бригади ремонтно-експлуатаційної ділянки, які працюють в Основ'янському районі, комплексу «Харківводовідведення» виконали ряд робіт з метою підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період:

переклали 1.1 км каналізаційних колекторів;

відремонтували 25 оглядових колодязів;

прочистили 21.4 км мереж водовідведення;

закінчили планово-попереджувальний огляд 57 км трубопроводів.

Ігор Плотніков, начальник ремонтно-експлуатаційної ділянки, наголосив, що мережі водовідведення є важливою складовою інфраструктури міста-мільйонника та перебувають під постійним контролем. Робочі виконують профілактичне чищення колекторів щоденно відповідно до графіку та заявок мешканців з використанням відповідної спецтехніки.

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При цьому, не зважаючи на виклики, які виникають через воєнні дії, бригади продовжують підтримувати каналізаційне господарство в належному стані. Ремонтують і перекладають аварійні ділянки мережі. Так, для підвищення безпеки відведення стоків минулого тижня було оновлено 5 метрів мережі на вулиці Шота Руставелі.

Ці заходи спрямовані на забезпечення надійної роботи систем водовідведення та збереження гідроінфраструктури міста в гарному стані.