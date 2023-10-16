У одному з районів Харкова робочі бригади переклали 1,1 км мереж каналізації

КП «Харківводоканал» продовжує контролювати стоки та перекладає мережі водовідведення, передає РЕДПОСТ.
За період з початку року бригади ремонтно-експлуатаційної ділянки, які працюють в Основ'янському районі, комплексу «Харківводовідведення» виконали ряд робіт з метою підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період:
Ігор Плотніков, начальник ремонтно-експлуатаційної ділянки, наголосив, що мережі водовідведення є важливою складовою інфраструктури міста-мільйонника та перебувають під постійним контролем. Робочі виконують профілактичне чищення колекторів щоденно відповідно до графіку та заявок мешканців з використанням відповідної спецтехніки.
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