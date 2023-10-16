На Харківщині відкрили рух модульним мостом

У Харківській області відкрили рух модульним мостом завдяки співпраці з іноземними партнерами, зокрема з Норвегії.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, ця модульна споруда служитиме для об'їзду зруйнованого мосту, який став непрохідним на початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.
Модульний міст дозволить з'єднати населені пункти та забезпечити перевезення гуманітарних вантажів, військового забезпечення, проїзд швидких автомобілів, ремонтні бригади та евакуацію населення.
Агентство відновлення, яке активно працює над інфраструктурними об'єктами Харківщини після деокупації регіону, зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Агентство отримало підтримку від різних країн-партнерів, таких як Чехія, Норвегія та Швеція, і змогло встановити 8 тимчасових мостів та понтонні переправи для відновлення логістики в регіоні.
Із часу деокупації Харківщини все зведено 25 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів, капітально відбудовується 18 мостів та ремонтується 2. До кінця року плануємо розпочати роботи на ще 4 штучних спорудах.
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