16.10.2023 11:30 Рита Парфенова

На Харківщині відкрили рух модульним мостом

У Харківській області відкрили рух модульним мостом завдяки співпраці з іноземними партнерами, зокрема з Норвегії.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, ця модульна споруда служитиме для об'їзду зруйнованого мосту, який став непрохідним на початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.



Модульний міст дозволить з'єднати населені пункти та забезпечити перевезення гуманітарних вантажів, військового забезпечення, проїзд швидких автомобілів, ремонтні бригади та евакуацію населення.

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Зазначено, що роботи з встановлення модульного мосту розпочалися влітку цього року, і після переадресування транспорту на нову споруду розпочнуться роботи з відновлення руйнованого мосту.





Агентство відновлення, яке активно працює над інфраструктурними об'єктами Харківщини після деокупації регіону, зазначило, що з початку повномасштабного вторгнення було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів. Агентство отримало підтримку від різних країн-партнерів, таких як Чехія, Норвегія та Швеція, і змогло встановити 8 тимчасових мостів та понтонні переправи для відновлення логістики в регіоні.



Із часу деокупації Харківщини все зведено 25 тимчасових переправ біля зруйнованих мостів, капітально відбудовується 18 мостів та ремонтується 2. До кінця року плануємо розпочати роботи на ще 4 штучних спорудах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у перший рейс вирушив новий міжнародний поїзд до Варшави. Маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська.