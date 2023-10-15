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15.10.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави

У перший рейс вирушив новий міжнародний поїзд до Варшави. Маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська.


Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.
 
Відтепер зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та  Жовкви зробивши одну зручну пересадку, можливо доїхати до Варшави або Любліна. Із цих населених пунктів до Рави-Руської курсує сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.
 
На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської  колії (1435 мм) і зворотно. 
 
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За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів, вони мають місця 1-го та 2-го класу.
 
Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин. Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області продовжують відновлювати дороги.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця, поїзд
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