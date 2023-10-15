15.10.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави

У перший рейс вирушив новий міжнародний поїзд до Варшави. Маршрут організовано через хабову станцію Рава-Руська.



Укрзалізниця запустила новий поїзд до Варшави



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укрзалізницю.

Відтепер зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви зробивши одну зручну пересадку, можливо доїхати до Варшави або Любліна. Із цих населених пунктів до Рави-Руської курсує сучасний дизель-поїзд українського виробництва з доступом до Wi-Fi через Starlink.

На станції Рава-Руська пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і зворотно.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

За рейс в одному напрямку обидва поїзди можуть перевезти близько 200 пасажирів, вони мають місця 1-го та 2-го класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави становить близько 9 годин. Квитки на всі рейси доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та касах вокзалів.