15.10.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Українців попередили про погіршення погодних умов

В Україні 16 жовтня очікуються пориви вітру та опади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

16 жовтня в Україні хмарно з проясненнями, дощі, вночі у центральних та місцями північних областях, вдень подекуди на Полтавщині, Сумщині та Харківщині значні дощі, лише у південно-східних областях вночі без опадів.

Вітер північно-західний (у південно-східній частині південний), 7-12 м/с, вранці та вдень в Україні пориви 15-20 м/с (у північній частині місцями).

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Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 6-11°, вдень 11-16°, на Донеччині та Луганщині до 18°; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

У Карпатах дощ та мокрий сніг; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.