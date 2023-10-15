Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
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День якнайкраще підходить для пошуку компромісів, «розрулювання» складних ситуацій, а також для будь-яких заходів – від офіційних переговорів до вечірки з друзями.
У Харкові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів.
У третю неділю жовтня в Україні відзначають День працівників харчової промисловості.
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