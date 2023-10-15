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15.10.2023  15:25   Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 жовтня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 жовтня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
 
  • Золочів - 12
  • Харків - 12
  • Богодухів - 12
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 12
  • Печеніги - 07
  • Слобожанське - 11
  • Куп’янськ - 11
  • Красноград - 12
  • Лозова - 11
  • Ізюм – 13

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Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, який рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.
 
Источник:   Харківський регіональний центр з гідрометеорології
 Тэги:  радіація, харків
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