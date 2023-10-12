12.10.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відмічається зниження захворюваності на 60,8%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

З 2 жовтня розпочався новий епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ) 2023-2024 рр.

На 40 тижні (з 02.10.2023 по 08.10.2023) в області захворіло на ГРВІ (у т.ч. COVID-19) 2118 осіб, з них дітей – 885 осіб, що скаладає 45% від усіх захворілих.

Показник захворюваності становить 80,9 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу (415,06). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року відмічається зниження захворюваності на 60,8%. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 180,35 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (55,26 на 100 тис. населення).

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Госпіталізовано 193 особи (9,1% від числа захворілих), з них дітей – 59 осіб (30,6% від числа госпіталізованих). Зареєстровано 1 летальний випадок від гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Методом ПЛР обстежено 669 осіб, з них у 32 випадках (4,8%) виявлено вірус SARS-CoV-2.