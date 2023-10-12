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12.10.2023  11:48   Рита Парфенова

Жінка, яка вбила свого чоловіка ножем, чекає на суд на Харківщині

У Харківській області судитимуть жінку за вчинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Завдала смертельного поранення ножем власному чоловіку — судитимуть мешканку Лозової

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, у серпні цього року в місті Лозова сталася трагічна подія. Під час зібрання компанії з трьох осіб для вживання алкогольних напоїв у одному з будинків, подружжя, що прийшло в гості до своєї знайомої, потрапило в конфлікт.

Під час цього конфлікту, 37-річна жінка схопила кухонний ніж та вдарила свого чоловіка у живіт. На жаль, отримане поранення було настільки серйозним, що призвело до смерті потерпілого на місці події.

По цій події Лозівською окружною прокуратурою Харківської області був затверджений та направлений до суду обвинувальний акт. Обвинувачена обвинувачується у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що призвело до смерті потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

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Зараз обвинувачена перебуває під вартою, а справу розглядатиме Лозівський міськрайонний суд Харківської області.

Проведення досудового розслідування було доручено Службі внутрішніх розслідувань в Лозівському районі Головного управління національної поліції в Харківській області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 11 років за ґратами отримав рецидивіст, який вбив чоловіка на привокзальній площі на станції «Лихачове» в м. Первомайський.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  вбивство, ніж, суд, харків
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