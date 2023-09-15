15.09.2023 14:33 Рита Парфенова

Вбивство на вокзалі Харківщини: злочинець отримав тюремний строк

11 років за ґратами отримав рецидивіст, який вбив чоловіка на привокзальній площі на станції «Лихачове» в м. Первомайський.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиданням на обласну прокуратуру, вбивство сталося 2 квітня 2023 року на привокзальній площі на станції «Лихачове» в м. Первомайський. Умисне вбивство скоїв 49-річний чоловік, який вже мав незняті та непогашені судимості.



На площі у нього сталася сварка з чоловікоми, у ході якої зловмисник дістав ніж, який мав при собі, і завдав ним понад 10 ударів по голові та шиї свого опонента. У результаті отриманих травм 34-річний потерпілий помер на місці.



Після вчинення злочину вбивця втік з місця події, але сховатися від правосуддя йому не вдалось — він був викритий правоохоронцями.



Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.



Обвинувальний вирок виніс Первомайський міськрайонний суд Харківської області.



За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Первомайського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав чоловіка винним у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі.



Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що засуджено злочинця, який у червні 2019 року вбив дівчину неподалік Лисої Гори у м. Харкові.