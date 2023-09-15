15.09.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Ринок «Барабашова» і індустріальні парки: плани міського голови щодо майбутнього Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що незважаючи на пошкодження, які отримав ринок «Барабашова», внаслідок ворожих обстрілів, його буде відновлено.



РЕДПОСТ

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «РБК-Україна».

Ігор Терехов зазначив, що ринок «Барабашова», який постраждав внаслідок обстрілів російських окупантів, буде відновлено та модернізовано. Люди, які працювали на його території, не залишаться без робочих місць.

Водночас він додав, що поряд із торговельною зоною є територія яка належить місту або в оренді в приватних підприємців. На цій території планується створити індустріальний парк.

«Цей проект також потребуватиме інвестицій, але ми вже рухаємось у цьому напрямку. Саме такий та інші проекти я й називаю перезавантаженням міста або ж restart’ом», - сказав Ігор Терехов.

Крім зазначеної території є ще декілька локацій для індустріальних парків. Ці проекти будуть створюватися з урахуванням безпеки при спільній роботі з військовими.

«Щодо безпеки – ми працюємо над цим разом з військовими. З іншого боку, саме місто за визначенням є концентрацією людей, будинків, інфраструктури, тому не варто дивитись на будівництво чогось нового, як на нову мішень. Вся Україна є мішенню, але це не виправдання того, що ми маємо скласти руки і нічого не робити»,- сказав Ігор Терехов.