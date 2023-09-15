15.09.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

Студентська столиця, IT сектор та сонячна енергетика: Ігор Терехов про інвестиційну стратегію розвитку Харкова

Харківський міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю інтернет-виданню «РБК-Україна» розповів про основні напрямки інвестиційної стратегії щодо відбудови міста, передає РЕДПОСТ .

Очільник прифронтового міста повідомив, що наразі тривають роботи щодо створення нового сучасного плану післявоєнного Харкова. Ця робота виконується разом з видатним британським архітектором Норманом Фостером.

«Ви можете сказати, що це - про архітектуру. І будете праві. Однак, насправді, за архітектурними перетвореннями стоїть нова економічна модель міста»,- наголосив Ігор Терехов.

Також, каже Терехов, у стратегії розвитку міста Харків - студентська столиця України.

«Ми бачимо його, як студентську столицю України. Це дуже вигідно відрізняє нас від інших – я прошу пробачення за це у інших міст, але так вже склалося історично. Тому нам треба цим скористатися. Харків залишиться університетським містом, але ще більш розвиненим»,- додав мер Харкова.

Крім цього, Ігор Терехов додав, що у концепцію розвитку міста закладено і IT-сектор. За його словами, незважаючи на те, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну деякі IT-компанії виїхали з Харкова, вони все одно хочуть повернутися до міста.

«Декілька днів тому в Харкові пройшов IT-форум, у якому взяли участь компанії, що змушені були переміститися або до Львова, або за кордон. Так от, всі вони хочуть повернутися до Харкова, а деякі вже повернулися – це біля 20% айтішників»,- зазначив Ігор Терехов.

За його словами, це бажання обумовлене науковим потенціалом, який забезпечує статус студентської столиці.

«До того ж в нас є потужний індустріальний потенціал, тобто виробничий. Його використання – це також частина нашої стратегії», - говорить Ігор Терехов.

У той же час він додав, що місто має дуже потужну енергетичну галузь, незважаючи на старання окупантів її знищити.

Разом із цим, Харків розвиватиме зелену енергетику. Зокрема, для цього місто має деякі земельні ділянки на комунальних підприємствах. Саме на таких ділянках можна буде розмістити сонячну інфраструктуру.

«Ми споживаємо 1 мільйон МВт/год. – тобто місто є великим покупцем електроенергії і, відповідно, дуже потужним гравцем енергетичного ринку. Тому ми привабливі для "зелених інвестицій», - повідомив Ігор Терехов.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харків може залучити потужних інвесторів на міжнародному форумі «Kharkiv Restart».