15.09.2023 13:47 Рита Парфенова

Експоліціянт з Куп'янська перейшов на бік ворога, а після звільнення міста втік

На Харківщині повідомлено про підозру експоліціянту, який затверджував подорожі до анексованого Криму та відбирав автомобілі у жителів Куп'янська.





Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Прокуратуру Харківської області, мова йде про поліцейського відділу реагування патрульної поліції, який під час окупації м. Куп’янськ перейшов на бік ворога.



Зрадник почав свою «кар'єру» з несення служби на російських блокпостах. Потім вирішив офіційно «працевлаштуватись» до «Управления внутренних дел ВГА Харьковской области», подавши для цього необхідні документи.



Згодом він обійняв посаду «и. о. начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения» у псевдоправоохоронному органі.



На цій посаді псевдоправоохоронець виносив постанови про відмову у порушенні кримінальних справ за порушення правил дорожнього руху особами у тимчасово окупованому Куп’янському районі Харківської області відповідно до законодавства країни-агресора – рф.



Крім того, «правохранитель» погоджував графіки та схеми руху автобусів до окупованого Сімферополя та російського Бєлгорода.



Також він закликав місцеве населення до співпраці з окупаційною владою та безпідставно вилучав транспортні засоби у цивільних.



За роботу на ворогів чоловік отримував щомісячно 80 тисяч російських рублів.



Згодом «правохранитель» встиг отримати нову посаду — «заместителя командира роты отдельной роты ДПС Государственной инспекции безопасности дорожного движения» у незаконному органі «УВД ВГА Харьковской области».



Нині зрадник переховується від органу досудового розслідування.



За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру вже колишньому поліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Раніше РЕДПОСТ писав, оголошено вирок колаборанту, який працював охоронцем на окупованій частині Харківщини