Засуджено злочинця, який жорстоко розправився із дівчиною у Харкові

12.09.2023 18:16 Дмитро Колонєй

Прокурори в апеляції відстояли вирок мешканцю Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у червні 2019 року 16-річний хлопець, перебуваючи біля яру неподалік Лисої Гори у м. Харкові наніс своїй знайомій численні удари по голові.

Вважаючи, що заподіяних тілесних ушкоджень недостатньо для настання смерті дівчини, хлопець дістав ніж, який був у нього при собі, та наніс ним кілька ударів по різних частинах тіла потерпілої, після яких дівчина померла. Будучи впевненим, що дівчина мертва, хлопець поховав її неподалік будинку, де проживав.

26 жовтня 2021 року суд визнав винним 18-річного хлопця за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України), та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі. Також задоволено цивільний позов матері потерпілої про стягнення моральної шкоди на суму 1 млн грн.

Сторона захисту не погодилась із вказаним вироком та подала апеляційну скаргу, в якій просила зменшити строк позбавлення волі до 12 років та зменшення компенсування моральної шкоди до 300 тисяч гривень.

Колегія суддів Полтавського апеляційного суду підтримала позицію прокурорів та залишила у силі рішення суду першої інстанції.

Досудове розслідування проводили слідчі слідчого управління ГУНП в Харківській області.