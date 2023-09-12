12.09.2023 17:50 Віталій Хінєвіч
У Харкові маршрути тролейбусів №11 та 55 тимчасово зміняться
Рух тролейбусів на вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному буде припинений з 10:00 до 15:00 13 вересня.
Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Харківську міську раду.
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом на тяговій підстанції.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
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№11: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - б-р Гончарівський - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малиновського - б-р Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «Пр. Дзюби»;
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№55: пр. Жуковського (сел. Жуковського) - пр. Жуковського - вул. Академіка Проскури - вул. Чкалова - вул. Лісопарківська - вул. Рудика - Харківське шосе - вул. Сумська - пл. Свободи (у зворотному напрямку: пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська) - ст. м. «Держпром».
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у житловому районі Харкова замінили понад кілометр водоводів.
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