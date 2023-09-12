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12.09.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

У Харкові маршрути тролейбусів №11 та 55 тимчасово зміняться

Рух тролейбусів на вул. Сумській, від пр. Незалежності до пл. Конституції, на пл. Конституції, вул. Університетській, пл. Павлівській, пл. Сергіївській та узвозі Соборному буде припинений з 10:00 до 15:00 13 вересня.


Харківська міська рада
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як розповіли в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом на тяговій підстанції.
 
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
  • №11: розворотне коло «Пр. Дзюби» - пр. Ново-Баварський - пр. Любові Малої - вул. Планова - вул. Семінарська - вул. Велика Гончарівська - б-р Гончарівський - вул. Малиновського - вул. Благовіщенська - пл. Благовіщенська - вул. Коцарська - вул. Малиновського - б-р Гончарівський - вул. Велика Гончарівська - вул. Семінарська - пр. Любові Малої - пр. Ново-Баварський - розворотне коло «Пр. Дзюби»;
  • №55: пр. Жуковського (сел. Жуковського) - пр. Жуковського - вул. Академіка Проскури - вул. Чкалова - вул. Лісопарківська - вул. Рудика - Харківське шосе - вул. Сумська - пл. Свободи (у зворотному напрямку: пр. Науки - пр. Незалежності - вул. Сумська) - ст. м. «Держпром».

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники у житловому районі Харкова замінили понад кілометр водоводів.

 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, тролейбус
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