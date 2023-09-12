12.09.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Комунальники у житловому районі Харкова замінили понад кілометр водоводів

Харківські комунальники проводили аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

У поточному році бригади служби аварійно-відновлювальних робіт Шевченківського району комплексу «Харківводопостачання» в рамках підготовки об'єктів до експлуатації в осінньо-зимовий період переклали 1.5 км зовнішніх трубопроводів, замінили 60 засувок та 51 люк, встановили 56 нових пожежних гідрантів та привели до ладу 73 вуличні колонки.

Зокрема, 11 вересня ремонтники ліквідували аварійні ситуації на магістралях у провулку Рогатинський (діаметр 200 мм) та вулиці Клочківській (діаметр 150 мм).

«Як завжди працювали чітко та злагоджено, оперативно усунувши пошкодження на водоводах. Паралельно здійснили заміну ділянки введення в будинок довжиною 15 метрів на проспекті Науки. А на проспекті Перемоги капітально відремонтували оглядовий колодязь. Також упорядкували територію після ремонту магістрального водоводу на вулиці Фронтовій», - поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

За його словами, ремонтно-відновлювальні роботи на зовнішніх мережах ведуться безперервно, так сьогодні майстри дільниці упорядковують оглядовий колодязь на вулиці 23 Серпня.

«Всі повідомлення споживачів реєструються та знаходяться на постійному контролі, аж до усунення аварійної ситуації та благоустрою розриття. Насамперед усуваємо серйозні пориви на водоводах великих діаметрів, оскільки від цього залежить водопостачання багатьох абонентів. Звертаю увагу харків'ян, що лише своєчасні сплати наших послуг залишаються єдиною можливістю завжди отримувати повною мірою водопостачання та водовідведення», - зазначив Андрій Целогородцев.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники ліквідували понад 80 аварійних ситуацій.