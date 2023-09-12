12.09.2023 13:35 Рита Парфенова

Харків'янка Еліна Світоліна відзначає день народження

12 вечесня – день народження Почесної громадянки міста Харкова Еліни Світоліної.

Зі святом першу ракетку України привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.



«Таланлива, майстерна, вольова та надихаюча. Без перебільшення, Ви - жива легенда українського тенісу!



Ваші блискучі спортивні досягнення не лише мотивують юних спортсменів, які роблять перші кроки у великому тенісі, - кожна Ваша перемога надихає всіх українців, які відчувають неймовірну гордість щоразу, коли українські спортсмени досягають успіху!



Дякую Вам за яскраві перемоги, за абсолютну відданість обраній справі, за підтримку та розвиток дитячого тенісу в Україні! Бажаю міцного здоров'я, сил та енергії для нових звершень!» - говориться у привітанні.



Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський міський голова Ігор Терехов відзначив нагородами працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.