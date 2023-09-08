08.09.2023 17:20

Ігор Терехов привітав газовиків з професійним святом (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 8 вересня, відзначив нагородами працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

У заході взяли участь трудовий колектив Харківської міської філії "Газмережі", представники газової та нафтової галузей, військові.

Ігор Терехов наголосив, що завдяки їхній роботі практично всі будинки харків'ян були забезпечені газом навіть під час постійних обстрілів Харкова.

«Я дякую вам усім за те, що в перші місяці війни ви продовжували свою роботу, залишалися на місцях, працювали під обстрілами. Саме завдяки цьому наші люди мали більш-менш нормальні умови життя на початку війни і мають зараз. Також дякую тим вашим колегам, які захищають Україну на фронті. Якнайшвидшої перемоги всім нам!» - зазначив Ігор Терехов.

Кращих працівників мер відзначив Почесними грамотами Харківської міської ради

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