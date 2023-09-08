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08.09.2023  16:46   Дмитро Колонєй

Харківський рецидивіст ошукав жінку на сотні тисяч

Харківські правоохоронці викрили афериста.

Ошукав жінку на сотні тисяч харківский рецидивіст
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 41-річний рецидивіст, маючи незняту і непогашену судимість, знову порушив закон. 
 
 
  1. У червні 2023 року року чоловік познайомився з жінкою, яка йому розповіла, що має на меті придбати приватне домоволодіння.
  2. Аферист повідомив, що якраз має знайомих, які продають будинок, розташований в одному із селищ Богодухівського району, за 200 тисяч гривень. 
  3. Потім повідомив потерпілій, що наразі в цьому будинку проживають люди, тому внутрішню обстановку показати немає можливості, але показав будівлю з вулиці. 
  4. Шахрай під різними приводами висловлював необхідність передати йому гроші то у якості завдатку, то для переоформлення документів.
  5. Довіряючи «продавцю», жінка частинами перераховувала 200 тисяч на рахунок підозрюваного. 
 
Чоловіку оголошено підозру у шахрайстві.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про аферу з квартирою на сотні тисяч - померла людина наймала та продавала житло у Харкові.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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