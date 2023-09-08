08.09.2023 16:46 Дмитро Колонєй
Харківський рецидивіст ошукав жінку на сотні тисяч
Харківські правоохоронці викрили афериста.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 41-річний рецидивіст, маючи незняту і непогашену судимість, знову порушив закон.
-
У червні 2023 року року чоловік познайомився з жінкою, яка йому розповіла, що має на меті придбати приватне домоволодіння.
-
Аферист повідомив, що якраз має знайомих, які продають будинок, розташований в одному із селищ Богодухівського району, за 200 тисяч гривень.
-
Потім повідомив потерпілій, що наразі в цьому будинку проживають люди, тому внутрішню обстановку показати немає можливості, але показав будівлю з вулиці.
-
Шахрай під різними приводами висловлював необхідність передати йому гроші то у якості завдатку, то для переоформлення документів.
-
Довіряючи «продавцю», жінка частинами перераховувала 200 тисяч на рахунок підозрюваного.
Чоловіку оголошено підозру у шахрайстві.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0