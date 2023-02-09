09.02.2023 15:56 Дмитро Колонєй
Афера з квартирою на сотні тисяч: померла людина наймала та продавала житло у Харкові
Прокуратура викрила шахрайську схему у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, в 2021 році укладено договір купівлі-продажу на квартиру по вулиці Таганській вартістю понад 300 тисяч гривень. Нерухомість була придбана від імені померлого на той час наймача квартири. Для незаконного заволодіння нерухомістю було використано паспорт померлого наймача житла з вклеєною фотокарткою іншої особи та підроблені правовстановлюючі документи.
Після оформлення такого нікчемного правочину квартиру безпідставно передано в іпотеку.
При цьому зазначена нерухомість є неприватизованою і підлягає витребуванню з чужого незаконного володіння на користь законного власника — Харківської міської територіальної громади.
Наразі Ленінським районним судом м. Харкова відкрито провадження у справі.
????️
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0