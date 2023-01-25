25.01.2023 21:51 Дмитро Колонєй

Афера на 300 тисяч: два харківських підприємства вирішили не платити аренду

На хитрих харківских підприємців завели справи та подано позови.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у березні 2019 року між Харківскою міськрадою та підприємством укладено договір оренди земельної ділянки комунальної власності по вул. Великій Панасівській для експлуатації та обслуговування будівель та споруд. Вказане ТОВ без виникнення права користування та без державної реєстрації цих прав з липня 2018 року по березень 2019 року не сплачувало до бюджету кошти за користування землею.

Аналогічна ситуація щодо безпідставного збереження коштів має місце за використання іншим ТОВ протягом 2020-2021 років земельної ділянки по вул. Благовіщенській.

Підприємство використовувало вказану землю без виникнення права власності/користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України на неї, а також без сплати за землю в передбаченому законодавством розмірі.

Загальна сума безпідставно збережених коштів за використання земельних ділянок склала майже 300 тисяч гривень.

Вказані обставини стали підґрунтям для звернення прокурора з відповідними позовними заявами.



