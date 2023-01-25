25.01.2023 18:14 Дмитро Колонєй

Ділки протизаконно використовували харківське водосховище

Харківська прокуратура подала позов на підприємців, вимагаючи звільнити водосховище.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, На території Харківського району розташоване Лозовеньківське водосховище площею 100 га, до переліку користувачів водних біоресурсів якого віднесено певне ТОВ.

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Підприємство здійснює рибогосподарську діяльність із штучного розведення, утримання та вирощування водних біоресурсів, зокрема прісноводних риб, а також їх вилов. Але є декілка порушень закону.

Передача Лозовеньківського водосховища ТОВ селищною радою не погоджувалося, договорів оренди не укладалося. Грошових коштів за користування водним об’єктом від підприємства не надходило. Таким чином, на теперішній час за відсутності будь-яких правовстановлюючих документів та державної реєстрації права власності або оренди у фактичному користуванні ТОВ перебуває вказане водосховище. Лозовеньківське водосховище є водосховищем комплексного призначення та призначене для потреб зрошення та риборозведення, а отже, відповідно до ст. 51 Водного кодексу України, взагалі не може бути об'єктом оренди, оскільки у користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб можуть надаватися водосховища, крім водосховищ комплексного призначення. Відповідно до вимог чинного законодавства, користувачі водних біоресурсів щомісяця подають звіт про обсяги добутих (виловлених) водних біоресурсів у паперовому або електронному вигляді територіальному органу Держрибагентства. Вказану звітність підприємство жодного разу не надавало.

Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області подано до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Малоданилівської селищної ради до товариства з обмеженою відповідальністю про відновлення становища, яке існувало до порушення, шляхом звільнення об’єкта водного фонду.



