    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Окупанти в Україні знищили 171 об'єкт медичних закладів
25.01.2023  17:40   Віталій Хінєвіч

Окупанти в Україні знищили 171 об'єкт медичних закладів

Від 24 лютого минулого року ворог майже щодня завдає ударів по українській медичній інфраструктурі.

зруйнований окупантами медичний заклад
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що за 11 місяців через дії окупантів в Україні постраждали 1206 обʼєктів медзакладів. Із них 1035 обʼєктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.
 
Аби відбудувати зруйновану та пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни, за попередніми оцінками, державі необхідно близько 1 млрд доларів.
 
За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, аби залишити якомога більшу кількість населення без медичної допомоги.
 
Він також зазначив, що в деокупованих регіонах та на територіях, де не ведуться бойові дії, Україна активно відновлює медичні заклади. За 11 місяців війни повністю відновлено 143 обʼєкти медзакладів, які в результаті обстрілів зазнали незначних ушкоджень чи руйнувань. Ще понад 250 обʼєктів медичних закладів відновлені частково.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що лікарням та учбовим закладам Харкова виділили гроші з держбюджету.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  агрессия россии, медицина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Армія Росіяни готуються до потужного наступу на Україну: воєнна розвідка 25.01 Надзвичайні події та кримінал На Північній Салтівці проводять розбір завалів житлового будинку (фоторепортаж)   25.01 Надзвичайні події Наслідки ворожого обстрілу Харківської області: є загиблі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 