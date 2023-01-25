25.01.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Окупанти в Україні знищили 171 об'єкт медичних закладів

Від 24 лютого минулого року ворог майже щодня завдає ударів по українській медичній інфраструктурі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що за 11 місяців через дії окупантів в Україні постраждали 1206 обʼєктів медзакладів. Із них 1035 обʼєктів медичної інфраструктури пошкоджено та ще 171 обʼєкт зруйновано вщент, без можливості подальшого відновлення.

Аби відбудувати зруйновану та пошкоджену медичну інфраструктуру до того стану, в якому вона була до війни, за попередніми оцінками, державі необхідно близько 1 млрд доларів.

За словами першого заступника міністра охорони здоров’я Олександра Комаріди, ворог цілеспрямовано цілить у лікарні та амбулаторії, аби залишити якомога більшу кількість населення без медичної допомоги.

Він також зазначив, що в деокупованих регіонах та на територіях, де не ведуться бойові дії, Україна активно відновлює медичні заклади. За 11 місяців війни повністю відновлено 143 обʼєкти медзакладів, які в результаті обстрілів зазнали незначних ушкоджень чи руйнувань. Ще понад 250 обʼєктів медичних закладів відновлені частково.



