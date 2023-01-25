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25.01.2023  17:22   Дмитро Колонєй

В Україні знижуються ціни на популярний вид м'яса: який, на скільки та чому саме

Оновлені ціни в супермаркетах України виявили певні тенденції.


В Україні знижуються ціни на популярний вид м'яса: який, на скільки та чому саме
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Знай.ua, супермаркети оновили ціни на продукти. Серед нових тенлденцій - зниження ціни на курячі гомілки. Ціна на них впала майже н гривню, у порівнянні з минулим місяцем. 
 
 

Причини зниження ціни

  • Дорожнеча м'яса для пересічного українця.
  • Зниження попиту

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Кілограм курячих стегенець у середньому коштує 100 грн, курячого філе – 135,27 грн/кг, гомілку можна купити в середньому за 69,95 грн за кг.
 
Отже, ціна гомілки знизилися. Минулого місяця за цю частину курячої тушки просили 71, 53 грн. Тепер це коштує на 60 копійок дешевше. Це в середньому, але можна пошукати й дешевші пропозиції, як це пропонує супермаркет Варус, де ціна гомілки ще нижча - 69,90 грн.
 

Источник:   Знай.ua
 Тэги:  ціна, м'ясо, україна
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