25.01.2023 17:22 Дмитро Колонєй

В Україні знижуються ціни на популярний вид м'яса: який, на скільки та чому саме

Оновлені ціни в супермаркетах України виявили певні тенденції.



В Україні знижуються ціни на популярний вид м'яса: який, на скільки та чому саме



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Знай.ua, супермаркети оновили ціни на продукти. Серед нових тенлденцій - зниження ціни на курячі гомілки. Ціна на них впала майже н гривню, у порівнянні з минулим місяцем.

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Причини зниження ціни

Дорожнеча м'яса для пересічного українця.

Зниження попиту

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Кілограм курячих стегенець у середньому коштує 100 грн, курячого філе – 135,27 грн/кг, гомілку можна купити в середньому за 69,95 грн за кг.

Отже, ціна гомілки знизилися. Минулого місяця за цю частину курячої тушки просили 71, 53 грн. Тепер це коштує на 60 копійок дешевше. Це в середньому, але можна пошукати й дешевші пропозиції, як це пропонує супермаркет Варус, де ціна гомілки ще нижча - 69,90 грн.



