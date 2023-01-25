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25.01.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

Міноборони України реформує систему харчування запровадивши уніфіковане меню

З цією ініціативою виступив Олексій Резніков.

меню
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство оборони України.
 
Міністр оборони України Олексій Резніков ініціюватиме запровадження гнучких уніфікованих меню у системі забезпечення харчуванням військовослужбовців для попередження корупційних зловживань у цій сфері.
 
«Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід, - написав Міністр на власній сторінці у Facebook.
 
За його словами, нова система буде запроваджена впродовж 4-5 місяців.
 
В планах Міністерства також  розробити і запровадити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.
 
Олексій Резніков також повідомив, що у ході засідання антикорупційного комітету досягнуто домовленості з Рахунковою палатою щодо створення методики моніторингу тилового забезпечення і забезпечення зброєю з урахуванням досвіду країн партнерів.
 
Міністр підтримав ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими. 
 
«Цей підхід повністю відповідає моєму баченню. Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю»,- додав Олексій Резніков.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області працюють «гарячі лінії» з питань соціального захисту.
 

Источник:   Міністерство оборони України.
 Тэги:  уніфіковане меню, олександр резніков
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