25.01.2023 17:05 Віталій Хінєвіч

Міноборони України реформує систему харчування запровадивши уніфіковане меню

З цією ініціативою виступив Олексій Резніков.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство оборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков ініціюватиме запровадження гнучких уніфікованих меню у системі забезпечення харчуванням військовослужбовців для попередження корупційних зловживань у цій сфері.

«Рішення я вбачаю в тому, щоб запровадити у ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню. В основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру (грам/шт.) та калорії. Це поширений у НАТО підхід, - написав Міністр на власній сторінці у Facebook.

За його словами, нова система буде запроваджена впродовж 4-5 місяців.

В планах Міністерства також розробити і запровадити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції.

Олексій Резніков також повідомив, що у ході засідання антикорупційного комітету досягнуто домовленості з Рахунковою палатою щодо створення методики моніторингу тилового забезпечення і забезпечення зброєю з урахуванням досвіду країн партнерів.

Міністр підтримав ініціативу народних депутатів зробити частину оборонних закупівель відкритими.

«Цей підхід повністю відповідає моєму баченню. Спільно з комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю»,- додав Олексій Резніков.



