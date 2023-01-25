25.01.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

Для учнів шкіл доступний додаток, який дозволяє вивчати українську мову та читання

У застосунку доступні перші уроки, які відповідають державній програмі початкової школи та стандартам Нової Української Школи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Повідомляється, що 24 січня 2023 року, за участю генерального директора директорату цифрової трансформації МОН України Дмитра Завгороднього відбулася презентація оновленої версії застосунку «Вивчаю – не чекаю», яка дозволяє вивчати українську мову та читання в ігровій формі.

У застосунку доступні перші уроки, які відповідають державній програмі початкової школи та стандартам НУШ. Тож усі учасники освітнього процесу, вчителі та школярі 1-4 класів, можуть завантажувати додаток, щоб опановувати новий матеріал.

Також до застосунку додали твори близько 20 сучасних українських письменників: Зірка Мензатюк, Катерина Міхаліцина, Сашко Дерманський, Таня Стус та інші. Нові уроки будуть додаватися протягом року, а разом з ними і додаткові твори інших авторів.



