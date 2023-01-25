25.01.2023 15:35 Віталій Хінєвіч
Онлайн-послугами користуються 63% українців: результат дослідження
Багато українців втратили документи під час евакуації та доступ до державних сервісів офлайн через повномасштабне вторгнення рф в Україну.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Кількість громадян, які скористались електронними держпослугами у 2022 році, зросла з 60 до 63%. Це означає, що 3 з 5 дорослих українців протягом року користувалися державними онлайн-сервісами.
Щорічно цей показник зростає та дедалі більше вікових категорій залучається до цифрових застосунків.
Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, на замовлення Програми розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції й у партнерстві з Мінцифрою.
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