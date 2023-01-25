    
Главная Новини Харкова Суспільство Онлайн-послугами користуються 63% українців: результат дослідження
25.01.2023  15:35   Віталій Хінєвіч

Онлайн-послугами користуються 63% українців: результат дослідження

Багато українців втратили документи під час евакуації та доступ до державних сервісів офлайн через повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Дія
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
 
Кількість громадян, які скористались електронними держпослугами у 2022 році, зросла з 60 до 63%. Це означає, що 3 з 5 дорослих українців протягом року користувалися державними онлайн-сервісами.
 
 Щорічно цей показник зростає та дедалі більше вікових категорій залучається до цифрових застосунків.
 
Про це свідчать результати щорічного всеукраїнського опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, на замовлення Програми розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції й у партнерстві з Мінцифрою.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні створили мережу POWER BANKING, яка працює в умовах блекауту.
 

Источник:   Міністерство цифрової трансформації України
 Тэги:  дія, сервіси
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Суспільство Українців сповіщатимуть щодо перегляду їхніх персональних даних 01.01 Суспільство Скасувати статус ВПО можна буде на порталі Дія 22.12 Бізнес Оформити іпотеку можна через Дію: подробиці
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 