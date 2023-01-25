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25.01.2023  15:25   Дмитро Колонєй

Керівництво ліцею під Харковом співапрацювало з окупантами (фото)

Під Харковом знайдена партія російських підручників.

Співпрацювали з окупантами керівники ліцею під Харковом та готували заклда до переходу на російську освіту
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції, 25 січня 2023 року на Куп’янщині оглянуті приміщення Петропавлівського ліцею,у яких знайдено учбову літературу країни-агресора для дошкільного та шкільного учбового навчання — усього близько 500 примірників - підручники з російської мови, історії рф, а також з інших предметів.
 
 
Крім того, виявлено організаційно-розпорядчі документи щодо організації роботи навчального закладу з окупаційною адміністрацією.
 
Співпрацювали з окупантами керівники ліцею під Харковом та готували заклда до переходу на російську освіту
 
Російські підручники будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.
 
Огляд проводився спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
 
Співпрацювали з окупантами керівники ліцею під Харковом та готували заклда до переходу на російську освіту
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  зрада, куп’янськ, харьков
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