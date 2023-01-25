25.01.2023 15:25 Дмитро Колонєй

Керівництво ліцею під Харковом співапрацювало з окупантами (фото)

Під Харковом знайдена партія російських підручників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням Харківську прокуратуру та ГУ Нацполіції , 25 січня 2023 року на Куп’янщині оглянуті приміщення Петропавлівського ліцею,у яких знайдено учбову літературу країни-агресора для дошкільного та шкільного учбового навчання — усього близько 500 примірників - підручники з російської мови, історії рф, а також з інших предметів.

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Крім того, виявлено організаційно-розпорядчі документи щодо організації роботи навчального закладу з окупаційною адміністрацією.

Російські підручники будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.

Огляд проводився спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.





Источник: Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції

куп’янськ, харьков Тэги: зрада