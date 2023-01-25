25.01.2023 15:25 Дмитро Колонєй
Керівництво ліцею під Харковом співапрацювало з окупантами (фото)
Під Харковом знайдена партія російських підручників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням Харківську прокуратуру
та ГУ Нацполіції
, 25 січня 2023 року на Куп’янщині оглянуті приміщення Петропавлівського ліцею,у яких знайдено учбову літературу країни-агресора для дошкільного та шкільного учбового навчання — усього близько 500 примірників - підручники з російської мови, історії рф, а також з інших предметів.
Крім того, виявлено організаційно-розпорядчі документи щодо організації роботи навчального закладу з окупаційною адміністрацією.
Російські підручники будуть долучені до кримінальних проваджень за фактами колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) як речові докази.
Огляд проводився спільно зі слідчими Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0