Шанувальник «руського миру» піде під суд на Харківщині

У Красноградському суді розглядатимуть справу чергового шанувальника «руського миру»
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, мешканець м. Красноград пропагував проросійські настрої на просторах інтернету. Так, на власній сторінці в одній із соціальних мереж він поширював публікації на підтримку агресії РФ проти України.
Красноградською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
Справу розглядатимуть у Красноградському районному суді Харківської області.
Раніше РЕДПОСТ писав, що затримано в.о. директора стадіону, який організовував масові заходи проросійського характеру у Куп‘янську.
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Сьогодні краще діяти за формулою: «Сім разів відміряй…». Будь-які плани, що спираються на дипломатію та співпрацю, а також пов'язані з грошима, найкраще відкласти на потім.
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