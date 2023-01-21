21.01.2023 21:39 Рита Парфенова

Рецепт смачної та корисної скумбрії без специфічного запаху

Якщо приготувати продукт за спеціальним рецептом, то ніякого специфічного душу не буде.

Як пише РЕДПОСТ, скумбрія має дуже специфічний запах, тому питання про те, як її приготувати ароматною, стає актуальним. Слід зазначити, що ця риба дуже корисна здоров'ю. Вона містить жирну кислоту Омега-3, яка так важлива для здоров'я серця, мозку і судин.

Один із головних секретів, який дозволяє прибрати специфічний запах риби, – замаринувати її.

Складові:

скумбрія - близько 400 грамів.

цибуля пір'яна - близько 50 грамів;

один великий помідор;

2 зубчики часнику;

пучок свіжого кропу зі стеблом;

чорний мелений перець - близько половини чайної ложки;

яблучний або винний оцет за бажанням у кількості 2 десертних ложок;

соєвий соус - близько 4 столових ложок;

рослинна олія у кількості 3 столових ложок;

Приготування:

Для початку слід прибрати всі начинки - хвіст, кишки, зябра, плавники. Далі нарізати на шматочки приблизно 1,5 см завтовшки. Занадто товсті робити не варто; промити під проточною водою та нарізати цибулю; промити, просушити паперовими рушниками та нарізати кріп прямо зі стеблами - це забезпечить приємний аромат; промити помідор, після чого нарізати шматочками великого розміру; очистити часник, потім дрібно нарізати його; взяти глибокий посуд, влити в нього соєвий соус, оцет, олію, бажано оливкову, перець, сіль і добре все перемішати; додати в отриману суміш раніше підготовлені продукти - помідор, цибуля, часник, кріп та інші; добре перемішати все; рекомендується спробувати, чи вистачає солі, і, якщо необхідно, додати трохи на власний смак; відправити раніше підготовлену рибу в отриманий маринад, перемішати і накрити харчової плівкою. Продукт повинен маринуватися близько 6 годин. Завдяки такій кулінарній хитрості жодного специфічного душу не буде. Відправити рибку в холодильник до самого ранку. Як гарнір до цих ласощів підійде картопля варена, запечена або пюре, а також рис.

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