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18.01.2023  21:35   Дмитро Колонєй

Риба, запечена з грибами по-карпатськи

Незвичне поєднання може ефектно здивувати як родину, так і гостей.

Як приготувати рибу, запечену з грибами по-карпатськи
 
Як пише РЕДПОСТ, запечена риба з ніжним вершковим смаком - не тільки дуже смачна, але й корисна страва.
 

Рыба, запеченая с грибами по-карпатски

 

Продукти:

 

  • кілограм риби;
  • 1 цибулина;
  • 100 г сушених білих грибів (можна замінити печерицями);
  • 150 г сметани;
  • 2 зубчики часнику;
  • 20 мл рослинної олії;
  • сіль та перець на смак.
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Ретельно промийте рибу, почистьте та випатрайте. 
  2. Наріжте невеликими шматочками, додайте сіль і перець.
  3. Часник подрібніть або роздавіть й додайте до риби. Залиште на декілька годин.
  4. Грибі залийте окропом та залиште на 2-3 години. Після у тій самій воді проваріть протягом 30 хвилин. Почекайте, поки охолонуть, та наріжте невеликими шматками.
  5. Змастіть рослинною олією форму для запікання. Почистьте цибулю та наріжте. Викладіть її на дно форми, а зверху - шматки грибів та риби.
  6. Залийте страву сметаною та накрийте фольгою. Запікати треба годину при 180 градусах.
  7. Подавайте страву під соусом, у якому готувалася риба.

 


Источник:   Мета
 Тэги:  рецепт, рыба
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