18.01.2023 21:35 Дмитро Колонєй
Риба, запечена з грибами по-карпатськи
Незвичне поєднання може ефектно здивувати як родину, так і гостей.
Як пише РЕДПОСТ
, запечена риба з ніжним вершковим смаком - не тільки дуже смачна, але й корисна страва.
Рыба, запеченая с грибами по-карпатски
Продукти:
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кілограм риби;
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1 цибулина;
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100 г сушених білих грибів (можна замінити печерицями);
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150 г сметани;
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2 зубчики часнику;
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20 мл рослинної олії;
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сіль та перець на смак.
Покроковий рецепт приготування
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Ретельно промийте рибу, почистьте та випатрайте.
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Наріжте невеликими шматочками, додайте сіль і перець.
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Часник подрібніть або роздавіть й додайте до риби. Залиште на декілька годин.
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Грибі залийте окропом та залиште на 2-3 години. Після у тій самій воді проваріть протягом 30 хвилин. Почекайте, поки охолонуть, та наріжте невеликими шматками.
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Змастіть рослинною олією форму для запікання. Почистьте цибулю та наріжте. Викладіть її на дно форми, а зверху - шматки грибів та риби.
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Залийте страву сметаною та накрийте фольгою. Запікати треба годину при 180 градусах.
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Подавайте страву під соусом, у якому готувалася риба.
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