    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Біточки з хеку з сиром
14.01.2023  21:19   Дмитро Колонєй

Біточки з хеку з сиром

Перед вами рецепт страви, яка є варіантом швидкої вечері для всієї родини.

Як приготувати біточки з хеку з сиром
 
Як пише РЕДПОСТ, страва, якщо у вас під рукою віночок, виделка, а тим більше міксер, готується не дуже довго. А доступний хек, до того ж корисний. Для приготування, в ідеалі, використовувати кулінарне кільце, але в принципі, при добре збитому білку, можна обійтися без нього.
 

Біточки з хеку з сиром

Продукти на 2 порції:

.
  • Хек – 500 г (350 г філе без шкіри)
  • Яйця – 3 шт.
  • Сир твердий - 20 г
  • Олія для смаження - 30 г
  • Спеції для риби – за смаком
  • Сіль за смаком

Покроковий рецепт приготування:

  1. Зробивши надріз по хребту, відокремити філе від кісток та шкіри.
  2. Жовтки відокремити від білків.
  3. Філе хека розірвати руками на дрібні шматочки-волокна та відправити до жовтків.
  4. Додати сіль та спеції, перемішати.
  5. Додати|добавляти| сир, нарізаний дрібним кубиком. Перемішати ретельно.
  6. Яєчні білки збити за допомогою міксера до пишної густої маси.
  7. Попередньо розігріти духовку та підготувати деко.
  8. Розігріти сковороду на середньому вогні, додати олію.
  9. Викласти биточки на сковороду (зручно використовувати спеціальну форму-кільце): спершу викласти білки, потім рибний фарш.
  10. Потім викласти зверху збиті білки.
  11. Смажити битки з риби з кожного боку по 1,5 хвилини.
  12. Потім помістити рибні битки в розігріту духовку. Запікати при температурі 200 градусів 4 хвилини.
  13. Пишні битки з хека готові. Смачного!

Тэги:  рецепт, рыба, хек, биточки
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.01 Кулінарні рецепти Салат "Нефритовий браслет" 12.01 Кулінарні рецепти Рецепт вівсяного печива з бананом, без цукру 11.01 Кулінарні рецепти Пиріг з броколі, куркою та сиром
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 