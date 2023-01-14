14.01.2023 21:19 Дмитро Колонєй
Біточки з хеку з сиром
Перед вами рецепт страви, яка є варіантом швидкої вечері для всієї родини.
Як пише РЕДПОСТ
, страва, якщо у вас під рукою віночок, виделка, а тим більше міксер, готується не дуже довго. А доступний хек, до того ж корисний. Для приготування, в ідеалі, використовувати кулінарне кільце, але в принципі, при добре збитому білку, можна обійтися без нього.
Біточки з хеку з сиром
Продукти на 2 порції:
.
-
Хек – 500 г (350 г філе без шкіри)
-
Яйця – 3 шт.
-
Сир твердий - 20 г
-
Олія для смаження - 30 г
-
Спеції для риби – за смаком
-
Сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Зробивши надріз по хребту, відокремити філе від кісток та шкіри.
-
Жовтки відокремити від білків.
-
Філе хека розірвати руками на дрібні шматочки-волокна та відправити до жовтків.
-
Додати сіль та спеції, перемішати.
-
Додати|добавляти| сир, нарізаний дрібним кубиком. Перемішати ретельно.
-
Яєчні білки збити за допомогою міксера до пишної густої маси.
-
Попередньо розігріти духовку та підготувати деко.
-
Розігріти сковороду на середньому вогні, додати олію.
-
Викласти биточки на сковороду (зручно використовувати спеціальну форму-кільце): спершу викласти білки, потім рибний фарш.
-
Потім викласти зверху збиті білки.
-
Смажити битки з риби з кожного боку по 1,5 хвилини.
-
Потім помістити рибні битки в розігріту духовку. Запікати при температурі 200 градусів 4 хвилини.
-
Пишні битки з хека готові. Смачного!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0