10.01.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Смажені свинячі реберця з медом
Смачна м'ясна страва, яку можна подавати на стіл з будь-якими гарнірами, салатами та соусами.
Як пише РЕДПОСТ
, перед приготуванням цієї страви м'ясо треба замаринувати від двох-трьох годин. Можна дати постояти ніч.
Свинячі реберця, смажені в духовці з медом
Продукти:
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1 кг свинячих ребер
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4 ст. л. кетчупу
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2 ст. л. рослинної олії
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4 ст. л. соєвого соусу
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1 ст. л. гірчиці
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2 ст. л. меду
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за смаком - червоний та чорний перець
Покроковий рецепт приготування:
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Покладіть у велику каструлю мед, гірчицю, кетчуп, соєвий соус, олію та чорний і червоний мелений перець.
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Розмішайте отриманий маринад.
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Замаринуйте реберця, постав у холодильник, мінімум, на 2-3 години.
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Викладіть ребра на лист і полейтк залишками маринаду.
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Надішліть ребра в розігріту до 180 °С духовку на півгодини.
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Після цього можна виймати та подавати до столу.
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