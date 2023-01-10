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10.01.2023  21:56   Дмитро Колонєй

Смажені свинячі реберця з медом

Смачна м'ясна страва, яку можна подавати на стіл з будь-якими гарнірами, салатами та соусами.

Як приготувати смажені свинячі реберця з медом у духовці
 
Як пише РЕДПОСТ, перед приготуванням цієї страви м'ясо треба замаринувати від двох-трьох годин. Можна дати постояти ніч.
 

Свинячі реберця, смажені в духовці з медом

 

Продукти:

  • 1 кг свинячих ребер
  • 4 ст. л. кетчупу
  • 2 ст. л. рослинної олії
  • 4 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 2 ст. л. меду
  • за смаком - червоний та чорний перець
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Покладіть у велику каструлю мед, гірчицю, кетчуп, соєвий соус, олію та чорний і червоний мелений перець.
  2. Розмішайте отриманий маринад.
  3. Замаринуйте реберця, постав у холодильник, мінімум, на 2-3 години.
  4. Викладіть ребра на лист і полейтк залишками маринаду.
  5. Надішліть ребра в розігріту до 180 °С духовку на півгодини.
  6. Після цього можна виймати та подавати до столу. 
 
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Тэги:  рецепт, мясо, ребрышки, свинина, жарка, духовка
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