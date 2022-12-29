29.12.2022 21:42 Дмитро Колонєй

Соковитий шашлик у духовці

Готуємо рецепт, у якому духовка замінює традиційний мангал.



Соковитий шашлик у духовці



Як пише РЕДПОСТ, складно замінити шашлики на мангалі, але й у духовці можна зробити цю смачну м'ясну страву. Потрібно лише враховувати, щоб вони не були пересушеними, що м'ясо краще вибирати з тонкими прожилками жиру типу свинячого ошийка, жир, розтоплюючись, зберігає соковитість і ніжність м'ясних шматочків. Є різні рецепти, в тому чиса, що використовують рукав і маринована цибуля. Ми зупинимося на одному з найшвидших.

Шашлик свинячий у духовці

Продукти (на 4 порції):

Свинина – 500 г

Цибуля ріпчаста - 2-4 шт.

Соєвий соус - 2 ч. ложки

Часник - 1-3 зубчики

Сіль за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Спеції – за смаком

Рослинна олія – 2-3 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування:

М'ясо вимити, обсушити, розрізати порційні шматки. Цибулю ріпчасту почистити, помити, нарізати тонкими кільцями. Часник почистити, роздавити у часнику. М'ясо викласти у миску. Додати соєвий соус. Потім додати цибулю. Додати за смаком сіль та спеції. Добре перемішати. Залишити для маринування на 1-3 години. Увімкнути духовку. М'ясо з цибулею надіти на шпажки (або дерев'яні зубочистки). Деко змастити олією. Викласти м'ясо. Поставити лист у духовку на середню полицю. Смажити свинячий шашлик у духовці при 200 градусах 30 хвилин. Потім перевернути м'ясо на інший бік і смажити ще 30 хвилин. Свинячий шашлик у духовці готовий.

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