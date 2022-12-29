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29.12.2022  21:42   Дмитро Колонєй

Соковитий шашлик у духовці

Готуємо рецепт, у якому духовка замінює традиційний мангал.


Соковитий шашлик у духовці
Як пише РЕДПОСТ, складно замінити шашлики на мангалі, але й у духовці можна зробити цю смачну м'ясну страву. Потрібно лише враховувати, щоб вони не були пересушеними, що м'ясо краще вибирати з тонкими прожилками жиру типу свинячого ошийка, жир, розтоплюючись, зберігає соковитість і ніжність м'ясних шматочків. Є різні рецепти, в тому чиса, що використовують рукав і маринована цибуля. Ми зупинимося на одному з найшвидших.
 

Шашлик свинячий у духовці

Продукти (на 4 порції):

 
  • Свинина – 500 г
  • Цибуля ріпчаста - 2-4 шт.
  • Соєвий соус - 2 ч. ложки
  • Часник - 1-3 зубчики
  • Сіль за смаком
  • Чорний мелений перець - за смаком
  • Спеції – за смаком
  • Рослинна олія – 2-3 ст. ложки

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. М'ясо вимити, обсушити, розрізати порційні шматки.
  2. Цибулю ріпчасту почистити, помити, нарізати тонкими кільцями.
  3. Часник почистити, роздавити у часнику.
  4. М'ясо викласти у миску. Додати соєвий соус.
  5. Потім додати цибулю.
  6. Додати за смаком сіль та спеції. Добре перемішати. Залишити для маринування на 1-3 години.
  7. Увімкнути духовку. М'ясо з цибулею надіти на шпажки (або дерев'яні зубочистки).
  8. Деко змастити олією. Викласти м'ясо.
  9. Поставити лист у духовку на середню полицю. Смажити свинячий шашлик у духовці при 200 градусах 30 хвилин. Потім перевернути м'ясо на інший бік і смажити ще 30 хвилин.
  10. Свинячий шашлик у духовці готовий.
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Тэги:  рецепт, шашлык в духовке
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