29.12.2022 21:42 Дмитро Колонєй
Соковитий шашлик у духовці
Готуємо рецепт, у якому духовка замінює традиційний мангал.
Соковитий шашлик у духовці
Як пише РЕДПОСТ, складно замінити шашлики на мангалі, але й у духовці можна зробити цю смачну м'ясну страву. Потрібно лише враховувати, щоб вони не були пересушеними, що м'ясо краще вибирати з тонкими прожилками жиру типу свинячого ошийка, жир, розтоплюючись, зберігає соковитість і ніжність м'ясних шматочків. Є різні рецепти, в тому чиса, що використовують рукав і маринована цибуля. Ми зупинимося на одному з найшвидших.
Шашлик свинячий у духовці
Продукти (на 4 порції):
-
Свинина – 500 г
-
Цибуля ріпчаста - 2-4 шт.
-
Соєвий соус - 2 ч. ложки
-
Часник - 1-3 зубчики
-
Сіль за смаком
-
Чорний мелений перець - за смаком
-
Спеції – за смаком
-
Рослинна олія – 2-3 ст. ложки
Покроковий рецепт приготування:
-
М'ясо вимити, обсушити, розрізати порційні шматки.
-
Цибулю ріпчасту почистити, помити, нарізати тонкими кільцями.
-
Часник почистити, роздавити у часнику.
-
М'ясо викласти у миску. Додати соєвий соус.
-
Потім додати цибулю.
-
Додати за смаком сіль та спеції. Добре перемішати. Залишити для маринування на 1-3 години.
-
Увімкнути духовку. М'ясо з цибулею надіти на шпажки (або дерев'яні зубочистки).
-
Деко змастити олією. Викласти м'ясо.
-
Поставити лист у духовку на середню полицю. Смажити свинячий шашлик у духовці при 200 градусах 30 хвилин. Потім перевернути м'ясо на інший бік і смажити ще 30 хвилин.
-
Свинячий шашлик у духовці готовий.
!
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0