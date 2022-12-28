28.12.2022 21:55 Дмитро Колонєй
Святковий гусак із яблуками
Рецепт приготування традиційної страви для новорічного та різдвяного столу.
Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ
, якщо ви ще вагаєтесь, яку страву зробити однією з головних м'ясної частини застілля, традиційний гусак з яблуками може бути вдалим вирішенням питання. Натертого спеціями гусака варто перед запіканням на ніч залишити в холодильнику. Чорнослив у начинці надає страві особливої пікантності.
Гусак із яблуками
Продукти на 6-8 порцій:
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Гусак - 1 Штука
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Яблука - 4-5 штук
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Чорнослив - 150 грам
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Сіль та спеції - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
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З'єднайте сіль, перець, сушені трави та інші спеції до смаку.
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Ретельно натріть птицю з усіх боків.
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Шию защипіть зубочисткою.
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Викладіть у зручну форму та поставте в холодильник.
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Для приготування начинки з'єднайте нарізані яблука та чорнослив.
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Нафаршуйте птицю.
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Акуратно закріпіть зубочистками або зашийте нитками.
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На лист налийте 1.5 склянки гарячої води (можна використовувати бульйон). Накрийте лист фольгою, відправте гусака в розігріту до 200 градусів духовку.
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Через півгодини приблизно можна зменшити температуру до 180 градусів. Запікається гусак не менше 3 годин.
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На останні півгодини можна зняти фольгу і дати йому підрум'янитися.
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