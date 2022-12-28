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28.12.2022  21:55   Дмитро Колонєй

Святковий гусак із яблуками

Рецепт приготування традиційної страви для новорічного та різдвяного столу.


Фотографія з відкритих джерел
Як пише РЕДПОСТ, якщо ви ще вагаєтесь, яку страву зробити однією з головних м'ясної частини застілля, традиційний гусак з яблуками може бути вдалим вирішенням питання. Натертого спеціями гусака варто перед запіканням на ніч залишити в холодильнику. Чорнослив у начинці надає страві особливої ​​пікантності.
 

Гусак із яблуками

 

Продукти на 6-8 порцій:

  • Гусак - 1 Штука
  • Яблука - 4-5 штук
  • Чорнослив - 150 грам
  • Сіль та спеції - за смаком

Покроковий рецепт приготування:

  1. З'єднайте сіль, перець, сушені трави та інші спеції до смаку.
  2. Ретельно натріть птицю з усіх боків.
  3. Шию защипіть зубочисткою.
  4. Викладіть у зручну форму та поставте в холодильник.
  5. Для приготування начинки з'єднайте нарізані яблука та чорнослив.
  6. Нафаршуйте птицю.
  7. Акуратно закріпіть зубочистками або зашийте нитками.
  8. На лист налийте 1.5 склянки гарячої води (можна використовувати бульйон). Накрийте лист фольгою, відправте гусака в розігріту до 200 градусів духовку.
  9. Через півгодини приблизно можна зменшити температуру до 180 градусів. Запікається гусак не менше 3 годин.
  10. На останні півгодини можна зняти фольгу і дати йому підрум'янитися.
 
Тэги:  рецепт, гусь с яблоками, новый год, праздник
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