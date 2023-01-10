10.01.2023 21:23 Дмитро Колонєй

Анналена Бербок розповіла, як Німеччина допомагатиме Харкову

Про це Міністерка закордонних справ Німеччини поінформувала під час візиту у Харків.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 10 січня Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідали з робочим візитом Харків.

Анналена Бербок зазначила, що Німеччина не буде чекати закінчення війни, аби розпочати відновлення. Допомогу планують надавати відразу, як це буде потрібно.

«Брутальна російська стратегія полягає саме в тому, що вони не лише атакують військові об’єкти, а й піддають ударам критичну інфраструктуру. А це означає, що в зимовий період у людей не буде опалення, водопостачання або струму. У Харкові ми хочемо допомогти шляхом партнерства між містами Харків–Нюрнберг, наприклад, вже іде підтримка дитячої лікарні та інших медичних закладів. Крім того, беремо участь в розмінуванні територій, а також надаємо військову допомогу для Харківського регіону», – розповіла Анналена Бербок.

Німеччина виділить Україні 20 мільйонів євро на резервне обладнання для критичної інфраструктури. Частина цих коштів також буде спрямована і на Харківщину.



