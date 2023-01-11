11.01.2023 06:00 Віталій Хінєвіч

Хмарно та без опадів: яка погода буде в Харкові 11 січня

11 січня буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Уранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -13°...-10°C (відчувається як -19°C). Вітер південно східний, 6.6 м/с. Вологість повітря 38%. Атмосферний тиск 763 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -7°...-8°C (відчувається як -15°C). Вітер південно східний, 6.4 м/с. Вологість повітря 33%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Ввечері мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -9°C (відчувається як -16°C). Вітер південно східний, 5.8 м/с. Вологість повітря 56%. Атмосферний тиск 761 мм рт.ст.

Народні прикмети

11 січня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами: якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу.



