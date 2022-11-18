18.11.2022 21:57

Класичні та ліниві голубці: як зробити щоб вони не розвалювалися

Секрет приготування голубців та смачний рецепт.



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Як пише РЕДПОСТ , , не у всіх господарок виходить приготувати голубці успішно. Найчастіше не вдається впоратися з листком капусти, який чомусь починає розпадатися і фарш виявляється просто у каструлі. Щоб уникнути цієї проблеми, необхідно знати нюанси, які допоможуть без особливих зусиль приготувати смачні та красиві голубці.

Класичні голубці

Чому розвалюються класичні голубці

Листя. Якщо для приготування страви ви використовуєте сире листя капусти, то навряд чи ви зможете зробити голубці. Щоб нічого не розпалося в процесі приготування, важливо видалити у підстави товсту частину листа і проварити листя. Якщо це проігнорувати, то навряд чи вам вдасться згорнути сирий лист.

Укладання в каструлю. Якщо неправильно вкласти голубці в каструлю, вони можуть розвалюватися. Тому важливо робити це правильно. Бажано укладати їх впритул, щоб вони мали можливість тримати форму.

Каструля. Не варто використовувати каструлю для варіння, якщо у вас мало голубців, адже тоді вони точно розпадуться.

Як правильно готувати голубці, щоб вони не розпадалися

Для початку необхідно взяти каструлю з водою Опустити в неї качан качан вгору. Вода обов'язково має покривати капусту. Там де знаходиться качан, треба зробити кілька надрізів і відокремити від качана листя. Проварювати капусту на мінімальному вогні. Чим сильніше буде нагріватися вода, тим краще буде відокремлюватися верхнє листя.Після того, як ви відокремите все листя, проварюємо його ще кілька хвилин і потім вимикаємо вогонь. Виймаємо їх з окропу. Щоб при згортанні голубці не почали розпадатися, начинку важливо викладати тільки біля основи листа, але не по всій поверхні. Викладайте начинені капустяні листи впритул один до одного, щоб між ними не було вільного місця. Укладати їх треба рівними рядами.

Ліниві голубці

Чому розвалюються ліниві голубці

Часто господині, які хочуть заощадити свій час, але при цьому приготувати смачну страву, роблять ледачі голубці. При такому варіанті приготування фарш у капустяний лист загортати не треба.

При приготуванні лінивих голубців фарш поєднується з заздалегідь подрібненим капустяним листом. Далі господині роблять нескладні рухи, що нагадують формування котлет.

Ліниві голубці можуть розпадатися через фарш. Він обов'язково має бути густим, інакше все розвалиться.

Якщо при готуванні голубці почали розпадатися, ситуацію ще можна виправити: слід додати в цю масу сире яйце.

Голубці з рибною начинкою.

Продукти:

Савойська капуста;

Філе судака – 400 грам;

Рослинна олія;

Морква – 1 штука;

Цибуля – 1 штука;

Панірувальні сухарі – 1 ст. л.

Сіль, мелений перець та коріандр на смак.

Рецепт покроково:

У каструлю налити воду і закип'ятити, Покласти в неї листя савойської капусти та варити протягом 3-х хвилин. Відкинути на друшляк і обдати холодною водою. Моркву та цибулю очистити.Цибулю дрібно нарізати, Моркву натерти на тертці. Овочі обсмажити на сковороді з додаванням олії. Філе риби пропустити через м'ясорубку Додати до риби половину обсмажених овочів, панірувальні сухарі та сіль. Начинку розкласти на капустяне листя Сформувати голубці. Викласти їх у каструлю Додати до них смажені овочі. Посолити та приправити коріандром. Залити бульйоном Додати томатну пасту. Гасити на повільному вогні протягом години. Готові голубці подавати у теплому вигляді, за бажанням можна прикрасити зеленню.