19.11.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 листопада

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сильний сніг, на зміну йому прийде сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на сайт sinoptik.ua.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря -1°...+1°C (відчувається як -5°C). Вітер східний, 5 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +1°C). Вітер південно-східний, 9 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 10%. Температура повітря +2°...0°C (відчувається як +3°C). Вітер південний, 7 м/с. Вологість повітря 96%. Атмосферний тиск 745 мм рт.ст.

Народні прикмети

Сніг цього дня обіцяє сніжну зиму, яка особливо сприятлива для озимих. У минулі часи казали: “Якщо лід на річці стає купами, то і хліба будуть купи, а гладко — то і хліба буде мало”.

У першій третині листопада, біля Михайлового дня (21 листопада), нерідко буває повернення тепла: задощить, затуманить, і підуть відлиги.