19.11.2022 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 19 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Ідеї, які спали на думку, постарайтеся запам'ятати або навіть законспектувати. Якщо зараз їх реалізації немає часу чи коштів, але у майбутньому їх реалізація вони допоможе поліпшити своє матеріальне становище.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ви – королі простих рішень і здатні знайти найкоротші шляхи для розгляду будь-яких питань. А якщо завдання не піддасться з першого разу, найефективніше переступитиме через неї, щоб рухатися далі.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День буде схожий на схему, старанно викреслену під лінійку: навряд чи якісь обставини завадять вашим запланованим справам та планам. У той же час, щось цікаве станеться обов'язково.

Рак (22 червня – 23 липня)

Ви схильні все ускладнювати і формулювати свої думки надмірно витіювато. Тим часом, раціональних зерен у ваших міркуваннях буде чимало.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Весь день може піти на обмірковування ідей та планів – починаючи думками щодо перебудови будинку та закінчуючи ідеями щодо перебудови Всесвіту. Деякі з них виглядатимуть вражаюче, проте на їхню реалізацію часу все одно не залишиться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Займіться чимось інтелектуальним – саме це виходитиме у вас найкраще. Та й насолоди від таких занять буде чимало. Як варіант, можна просто сходити в музей, на екскурсію або хоча б по Вікіпедії поблукати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Будь-яка банальщина буде для вас як червона ганчірка для бика, погрожуючи вилитися роздратуванням на адресу оточуючих. Шукайте гармонію у власному інтелекті, це наповнить вас оптимізмом.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Прості рішення сьогодні не для вас - будь-яке питання ви схильні буде ускладнювати настільки, що ризикуєте заблукати у власних думках. Користі від цього не буде жодної.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Насолоду принесуть аналітичні завдання. Можливо, ви й не здобуєте слави великого стратега, але зайнятися чимось розумово-корисним явно не завадить.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зміцнити свої позиції та покращити імідж в очах оточуючих (у тому числі в очах протилежної статі) вам допоможе інтелект. Спробуйте у розмові блиснути своєю ерудицією.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

У голові постійно народжуватимуться різноманітні плани, що стосуються влаштування та перебудови свого житла. Непогано було б зосередитися на чомусь одному. І опрацювати це питання до кінця.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Ідеї, які спадатимуть на думку, здаватимуться блискучими та цікавими. Проте вже за кілька днів вони, швидше за все, здадуться їм повною нісенітницею. Або, у кращому разі, марною грою розуму.