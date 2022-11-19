19 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 19 листопада відзначається Міжнародний чоловічий день.
День чоловіків заснований задля привернення уваги до ґендерної дискримінації та до проблеми нерівності статей.
Його ініціатором став доктор Джероме Тілуксінгх із університету Вест-Індії. Він запропонував заснувати свято, яке підкреслить позитивну роль чоловіків у сім'ї та суспільстві. Датою його проведення доктор Тілуксінгх обрав 19 листопада - день народження власного батька, який, за його словами, був чудовим прикладом для наслідування.
Свято прийшло з Кариб: вперше його відсвяткували 1999 року жителі Республіки Тринідад та Тобаго. Пізніше свято знайшло підтримку по всій земній кулі і на сьогоднішній день відзначається у більш ніж 60 країнах світу
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День скловиробника з'явився у календарі свят України у 2003 році, «з огляду на вагомий внесок українських скловиробників у розвиток економіки держави та відродження багатовікових традицій галузі».
Історія українського скляного промислу розпочалася у 3-4 столітті. На територію країни вироби із цього матеріалу привезли греки. Розквіт склоробства припадає на XI століття. Українські майстри навчилися робити зі скла справжні витвори мистецтва. Наймайстерніші шибки тоді жили у Києві, Любечі, Чернігові. Володимир Великий запросив деяких із них для прикраси відомої Десятинної церкви. У ті часи скло вважалося вишуканою окрасою. В Україні основні родовища кварцових пісків, з яких виготовляють скло, знаходяться у Донецькій, Харківській, Рівненській, Львівській та Чернігівській областях. Щороку скляні заводи країни виробляють близько двох мільйонів тонн скла. Продукт України успішно експортується до інших держав. Провідними скляними підприємствами є: «Бережанський склозавод», «Рокитнівський склозавод», «Мар'янівський склозавод» та інші.
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Також 19 листопада в Україні щороку відзначають День працівників гідрометеорологічної служби. Щорічно організації гідрометеорологічної служби країни дають близько 275 тисяч прогнозів та попереджень, у тому числі близько 1.5 тисяч оперативних інформацій та спеціальних доповідей; понад 7 тисяч щоденних гідрометеорологічних бюлетенів, близько тисячі агрометбюлетенів, близько 80 тисяч метеорологічних та 100 тисяч авіаметеорологічних прогнозів, близько 5 тисяч попереджень про небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища.
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На цей день припадає ще одне свято – Всесвітній день туалету. Він встановлений у 2001 році під час міжнародної конференції у Сінгапурі, присвяченій проблемам туалетів. До речі, місце проведення конференції було обрано невипадково: Сінгапур славиться бездоганною чистотою відхожих місць.
19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла. У народі Павла назвали Льодоставом. Вважали, що у цей день вода у річках та озерах замерзає, покривається льодом. У селах це знали і активно починали приготування до підлідної ловлі. Для цього потрібно було дістати снасті, оглянути їх, полагодити, якщо була потреба.
Саме станом льоду на річках робили прогноз про майбутній урожай. Говорили так: «Якщо крига купами — то й хліба будуть купи. Якщо гладко, то й хліба буде гладко».
Якщо на Павла випадав сніг, можна бути впевненим: зима прийде дуже сніговою. А тиха, безвітряна погода говорила про швидке настання морозів.
У 1190 році було засновано Тевтонський орден.
1819 – відкрився музей Прадо у Мадриді.
1888 – народився Хосе Рауль Капабланка, кубинський шахіст, третій чемпіон світу.
1942 – народився Кельвін Кляйн, американський модельєр.
1961 – народилася Мег Райан, американська актриса («Місто ангелів», «Коли Гаррі зустрів Саллі», «Вам лист»).
1962 – народилася Джоді Фостер, американська актриса («Мовчання ягнят», «Меверік», «Ілюзія польоту»).
1969 – бразильський футболіст Пеле забиває свій 1000 гол на своєму 909-му матчі.
1989 – з цвинтаря концтабору біля с. Кучіно Пермської області, Росія, на Байковому цвинтарі Києва перепоховано останки членів Української Гельсінської групи: Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого.
1997 – полетів у космос перший космонавт України Леонід Каденюк. Космічний політ проходив з 19 листопада до 5 грудня 1997 року на американському космічному кораблі «Колумбія». Політ у складі міжнародного екіпажу тривав 15 діб 16 год. 35 хвилин 1 сек.
2004 – у «Будинку з химерами» архітектора Владислава Городецького, що на вулиці Банковій у Києві, урочисто відкрили музейно-культурний центр «Шедеври мистецтва України».
2012 – в Україні набув чинності новий Кримінально-процесуальний кодекс.
Анатолій, Арсен, Варлаам, Василь, Віктор, Гавриїл, Герман, Євфросинія, Іполит, Клавдія, Костянтин, Лука, Матрона, Микита, Микола, Ніна, Олександра, Павло, Серафима.
Дуже важливо звести ризик до мінімуму. Дотримуйтесь правила: сім разів відміряй, один відріж.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. У першій половині дня очікується сильний сніг, на зміну йому прийде сильний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Щорічно 19 листопада відзначається Міжнародний чоловічий день.
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